Agata incontra la forza rosa di Foggia: "Il tumore al seno, se scoperto tempestivamente, non deve fare paura"

Si parlerà dell'importanza della prevenzione del tumore al seno nel corso della tavola rotonda dal titolo 'Agata incontra le Donne - La forza rosa di Foggia', in programma sabato 30 ottobre, alle 17, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana. L'evento, promosso dall'Associazione Agata per il sostegno alle donne operate al seno, si inserisce nelle iniziative di sensibilizzazione sul tema del tumore alla mammella dell'Ottobre Rosa, mese della prevenzione.

L'ospite d’onore è Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, il movimento che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno. Sono previste le testimonianze di donne foggiane, ognuna con la propria esperienza di vita. Il dibattito sarà moderato dal dottor Marcello Di Millo, Responsabile della Breast Unit del Policlinico Riuniti di Foggia.

“Proprio in occasione del mese della prevenzione - afferma Alessandra Ena, presidente dell’Associazione Agata di Foggia - abbiamo deciso di incontrare le donne del nostro territorio e che rivestono dei ruoli apicali e confrontarci con loro sul delicato tema della prevenzione in maniera trasversale. Il tumore al seno, se scoperto tempestivamente, non deve fare paura. L'incidenza del tumore mammario è di una donna su otto, con un dato nazionale di oltre 53.000 nuovi casi annui. Con questa nostra iniziativa intendiamo diffondere la cultura della prevenzione”.

Il giorno successivo, domenica 31 ottobre, nell'Auditorium della Biblioteca La Magna Capitana, Rosanna D'Antona presenterà il suo libro 'Il mio Professore - Come l'incontro con un grande uomo può salvarti e cambiarti la vita'.