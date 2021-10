Torna l'Ottobre rosa, la campagna della Lilt contro il tumore al seno: visite senologiche ed ecografie gratuite a Foggia e San Giovanni Rotondo

Quest'anno è ancora più importante partecipare alla sensibilizzazione alla Prevenzione poiché il Coronavirus ha indebolito la cultura della Prevenzione e della diagnosi precoce portando a un aumento della mortalità per cancro oltre il 20% in più

È giunta alla 29esima edizione 'Ottobre in Rosa - Campagna Natro Rosa 2021', manifestazione patrocinata dal Ministero della Salute, uno degli eventi più importanti della Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), sicuramente il più atteso dalle Donne, che, sempre più numerose, si rivolgono alle associazioni provinciali della Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) sia per acquisire qualificati consigli e suggerimenti in tema di prevenzione, sia per prenotare visite senologiche ed esami diagnostici che nel mese di ottobre saranno effettuati presso gli ambulatori della Lilt di Foggia.

Quest'anno è ancora più importante partecipare alla sensibilizzazione alla Prevenzione poiché il Coronavirus ha indebolito la cultura della Prevenzione e della diagnosi precoce portando a un aumento della mortalità per cancro oltre il 20% in più: "Nell'anno e mezzo di Covid nel nostro paese si sono contati circa 120mila morti per Coronavirus, e nello stesso periodo di tempo, il cancro ha ucciso 183200 cittadini, e considerando l'attuale ritmo di quasi 500 decessi al giorno, la previsione per tutto il 2021 è di oltre 180mila, molti legati a ritardi diagnostici", puntualizza il professor Francesco Schittulli, presidente Nazionale della Lilt.

La campagna di ottobre ha un suo logo che è "Lilt for women", elemento distintivo rispetto alle tante iniziative che si organizzano su tale tematica. Nel 2021, nonostante la pandemia da Covid, parteciperanno alla Prevenzioneartecultura in rosa i comuni di Alberona, Apricena, Biccari, Carapelle, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Foggia, Isole Tremiti, Lucera, Mattina, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, San Marco in Lamis, Torremaggiore, Troia, San Severo e Vieste.

Durante il mese di ottobre saranno effettuate visite senologiche ed ecografie presso gli ambulatori Lilt di Foggia in via Lecce 55 e presso la Breast Unit Css di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo.

È possibile prenotarsi chiamando ai numeri 0881.661465 o 339.1942858