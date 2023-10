Ad ottobre torna il tour del mammomobile in Capitanata

Ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, riporta in pista il mammomobile della Asl per lo screening. Il tour toccherà diversi comuni della Capitanata e le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi alla mammografia gratuita.

Si parte il 18 ottobre a Candela presso l’istituto comprensivo Papa Giovanni Paolo II (potranno usufruire del servizio anche le donne delle vicine Rocchetta Sant’Antonio e Ascoli Satriano).

Il 19 e il 20 tappa in piazza Belvedere a Deliceto, mentre il 21 in piazza Aldo Moro a Zapponeta e il 23 a Bovino in corso Vittorio Emanuele II (saranno sottoposte a mammografia anche le donne di Panni).

Il 24 e 25 ottobre il mammomobile sarà in piazza Giovanni Paolo II ad Ascoli, il 26 in piazza Municipio ad Anzano, mentre il 27 in piazza ad Accadia (saranno sottoposte a mammografia anche le donne di Monteleone di Puglia).

Ultime tappe a Stornara in piazza Vittorio Emanuele il 28 ottobre e in piazza San Marco a Stornarella il 30. Tutti gli appuntamenti saranno dalle 8 alle 14. A Stornara, inoltre, in via sperimentale, sarà attivo anche un ambulatorio mobile per lo screening del tumore del collo dell’utero dedicato alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni.

Per usufruire degli screening è necessario prenotarsi telefonando al numero 366.3404832 o mandando una email a segreteriascreening@aslfg.it.