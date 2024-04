Ospedali di Comunità, la Asl nega i ritardi sui lavori. Cera: "Nigri venga con me a visitare i cantieri"

"Domani, alle ore 10.00, mi recherò alla Asl di Foggia per chiedere al direttore generale di accompagnarmi a visitare tutti i cantieri delle strutture sanitarie finanziate con i fondi del Pnrr". Non si è fatta attendere la risposta del consigliere regionale Napoleone Cera alla replica del direttore Generale dell'Asl Nigri, in merito alla nota attraverso la quale l'esponente di Forza Italia ha denunciato i ritardi nella realizzazione degli ospedali di comunità.

"Sui tredici ospedali di comunità che si sarebbero dovuti realizzare in Puglia con i fondi del Pnrr non si hanno notizie", le parole di Cera affidate a una nota pubblicata due giorni fa. Il progetto della Asl, annunciato nel febbraio 2022, prevede la realizzazione di una decina di strutture socio-sanitarie per un investimento complessivo di quasi 15 milioni e mezzo di euro. Un investimento finalizzato sia alla costruzione di nuove strutture che alla rifunzionalizzazione di centri già esistenti, come quello di San Marco in Lamis, con l'obiettivo di migliorare l'accesso ai servizi sanitari e gestire in modo più efficace la fase post acuta delle patologie.

"Tuttavia, nonostante sia passato più di un anno, l'annuncio pare che sia rimasto lettera morta ed è per questo che ho chiesto una audizione in Commissione Bilancio dell'assessore regionale alla Sanita, del direttore generale dell'Asl Foggia e della struttura tecnica dell'azienda sanitaria. Vogliamo capire a che punto sia la programmazione degli ospedali di comunità e se sia stato fatto anche qualche timido passo in avanti per la loro realizzazione. Il servizio sanitario in Capitata risente tantissimo della scarsità dei servizi offerti e sarebbe un vero peccato non procedere con determinazione al suo potenziamento, visto che le risorse ci sono", ha aggiunto Cera.

“La Asl Foggia sta rispettando tutti i target e milestones imposti dai Contratti Istituzionali di Sviluppo sottoscritti da Regione Puglia e Ministero della Salute (CIS)”, ha dichiarato Nigri. “Nessun ritardo, anzi – ha aggiunto -. Stiamo procedendo spediti, osservando dettagliatamente e scrupolosamente il cronoprogramma di tutti gli interventi di edilizia sanitaria legati al Pnrr. Non solo, quindi, quelli relativi agli Ospedali di Comunità, ma anche quelli delle Case di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali”.

Sono in totale 32 le strutture oggetto di interventi. Di queste, quattro sono le nuove costruzioni: gli ospedali di comunità in via Protano a Foggia e a Volturino, e le case di comunità a Troia e a Stornarella.

Per tutti gli interventi - fa sapere la Asl - è già conclusa la fase di progettazione e si è nel pieno di quella successiva di verifica progettuale. Immediatamente dopo, si procederà all’avvio dei lavori di realizzazione, in caso di nuove costruzioni, o di rifunzionalizzazione, nel caso di recupero di strutture già esistenti.

Questo, si ribadisce, nel pieno rispetto degli obiettivi stabiliti dal Pnrr che indica, come termine dei lavori, marzo 2026.

Spiegazioni che, evidentemente, non hanno soddisfatto il consigliere regionale: "Ricordo a me stesso che la verifica dello stato di avanzamento delle opere pubbliche è una pratica che rassicura i cittadini sulla serietà ed efficacia dell’impiego delle risorse. Ora, apprendendo della replica del direttore dell’azienda, sarò lieto di essere smentito sul campo, andando domani stesso su tutti i cantieri. Ovviamente, invito i giornalisti a venire con noi: l’appuntamento è alle 10.00 nella direzione generale della Asl di Foggia, sperando che il dottor Nigri non declini il mio invito”.