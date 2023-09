La dottoressa Monteleone in servizio all'ospedale di Manfredonia: ripartono le attività dell'ambulatorio di Diabetologia

Riprendono le attività dell’ambulatorio di Diabetologia del Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia. Da questa mattina è in servizio la dottoressa Katia Monteleone, diabetologa ed endocrinologa. Specializzata in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, nel corso degli anni Monteleone ha perfezionato la sua esperienza come Dirigente Medico, con particolare riferimento alla gestione del diabete in gravidanza, prima presso il “Centro per lo Studio delle Malattie Disendocrine e Dismetaboliche” degli Ospedali Riuniti di Foggia, poi presso il Dipartimento di Medicina geriatrico- riabilitativa del Policlinico Riuniti di Foggia, plesso ospedaliero di Lucera.

A Katia Monteleone è affidato l’ambulatorio di Diabetologia che lavorerà in sinergia con l’ambulatorio di Endocrinologia gestito dal dottor Michele Caputo. Entrambi i servizi sono annessi all’unità operativa complessa di Medicina Interna diretta dal dottor Serafino Talarico. Struttura che sarà potenziata a breve con l’arrivo di nuovi medici. L’ambulatorio di Diabetologia si occupa del trattamento del diabete, dalla definizione della presenza della patologia alla valutazione di eventuali complicanze già in essere sino alla predisposizione del programma di cura dietetico-comportamentale e farmacologico.

Presso l’Ambulatorio di Diabetologia si effettuano: visita endocrinologica, diagnosi e follow-up delle patologie della tiroide mediante ecografia tiroidea, diagnosi e terapia del diabete, diete personalizzate mediante ausilio di metodo impedenziometrico e gestione del diabete in gravidanza. L’ambulatorio di Diabetologia, ubicato al Piano Terra del plesso ospedaliero, sarà operativo a partire da lunedì 25 settembre. Le visite saranno effettuate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. All’ambulatorio si accede attraverso prenotazione CUP, previa impegnativa del medico di medicina generale. Per ricevere informazioni contattare il seguente recapito: 0884.510323.