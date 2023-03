Casa Sollievo della Sofferenza è il migliore ospedale del Sud Italia

Nella classifica di Newsweek, su 127 ospedali 'generici' e 13 'specializzati', Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo si piazza al 33esimo posto, confermando, per il quarto anno consecutivo, la leadership in Puglia e soprattutto al Sud. Appena dietro c'è il Consorziale Policlinico di Bari, 35esimo con il 75.43%. L'azienda ospedaliera Policlinico Riuniti di Foggia occupa invece la posizione numero 75. L'ospedale Perrino di Brindisi è 54esimo, il San Paolo di Bari 81esimo, in posizione 86 si piazza l'ente ecclesiastico 'Miulli' di Acquaviva delle Fonti, al 96esimo il 'Vito Fazzi' di Lecce.

La rivista statunitense, con alle spalle 90 anni di storia, per il quinto anno di seguito ha pubblicato la graduatoria relativa ai migliori ospedali del mondo e quelli del Belpaese. “Non è solo questione di standard di cura, ricerca e innovazione, ma di consistenza: cioè quella capacità di attrarre le persone migliori e ottenere i migliori risultati per i pazienti, proprio come le più importanti nuove terapie e ricerche. E di tutti gli ospedali nel mondo, solo pochi riescono a fare questo di anno in anno” scrive il direttore Nancy Cooper.

“I migliori costituiscono un club molto esclusivo: sono cioè davvero molto pochi. In collaborazione con l'ente di ricerca statista, Newsweek ha valutato oltre 2300 ospedali di 28 nazioni. Per la prima volta, inoltre, è stato inserito un parametro basato sulle risposte dei pazienti a un apposito questionario per misurare la loro percezione in termini di percorso di cura e qualità della vita”.

Al primo posto c'è il Policlinico Universitario 'Gemelli' di Roma con il 93,.95%. Il Niguarda di Milano è secondo con l'89,05%. Terzo è l'ospedale San Raffaele del gruppo San Donato di Milano con l'88,82%.