Patologie oncologiche, oltre 2400 terapie e 2mila visite ambulatoriali: il 'Masselli Mascia' è fulcro del C.Or.O.

2.471 terapie oncologiche, 2.151 visite ambulatoriali, 1.671 medicazioni, 128 impianti di accessi vascolari centrali, 115 pazienti in trattamento a domicilio con farmaci a bersaglio molecolare, 117 chiamate al C.Or.O.

È l’imponente attività svolta nel 2022 dalla ‘Rete Oncologica Ospedale-Territorio’, struttura semplice a valenza dipartimentale del presidio ospedaliero di San Severo a cui è annesso il Centro di Orientamento Oncologico della macro-area Foggia-Barletta. Responsabile dell’Unità Operativa, punto di riferimento oncologico della Asl Foggia, è Massimo Lombardi.

Il Centro di Orientamento Oncologico (C.Or.O.) della macro-area Foggia-Barletta | Ubicato al terzo piano del presidio ospedaliero di San Severo, il C.Or.O. è un’articolazione organizzativa della Rete Oncologica Pugliese che offre risposte concrete al bisogno di salute della persona con sospetta neoplasia in tutte le fasi del percorso di gestione della malattia oncologica. Al C.Or.O.si accede spontaneamente o attraverso indicazione del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o del centro screening aziendale. I pazienti con sospetta neoplasia vengono presi in carico al massimo entro 48 ore dalla segnalazione.

Durante la prima visita: vengono prescritti e immediatamente programmati attraverso canali di prenotazione dedicati tutti gli esami necessari per procedere alla diagnosi. Contemporaneamente viene rilasciata l’esenzione ticket temporanea (Codice 048) che consente di effettuare gratuitamente gli approfondimenti diagnostici. La persona, quindi, è affidata ai gruppi interdisciplinari intra ed extra aziendali di Patologia per le cure opportune. Ciò consente di prendere in carico il paziente in maniera globale e multidisciplinare.

A conclusione dell’iter diagnostico e terapeutico/chirurgico la persona torna al C.Or.O. e, se necessario, viene presa in carico dalla ‘Rete Oncologica Ospedale-Territorio’ per le eventuali terapie oncologiche (chemioterapia). Nel C.Or.O. presta attività di volontariato l’associazione “Esserci”. Il C.Or.O. della macro-area Foggia-Barletta è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 08.30 alle ore 13.00 (per info: numero verde regionale 800185003; numero aziendale C.Or.O. 3389365907 - attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30).

La Struttura 'Rete Oncologica Ospedale-Territorio' | Il C.Or.O. è annesso e attiguo alla Rete Oncologica Ospedale-Territorio dell’ospedale ‘Masselli Mascia’ di San Severo. La struttura è dotata di 8 poltrone e 4 posti letto per la somministrazione delle terapie oncologiche previo il posizionamento di accessi vascolari centrali (Picc), necessari per l’infusione in sicurezza della chemioterapia. A posizionare i Picc e a garantirne la corretta gestione sono gli operatori sanitari della struttura, altamente specializzati. Gli stessi operatori, all’interno di un ambulatorio appositamente dedicato, aderente alla rete Picc Italia, svolgono anche attività di addestramento e formazione per l’impianto dei Picc dei cateteri venosi.

Una struttura sempre più qualificata e digitalizzata: con il supporto dei volontari del servizio civile universale, impegnati nel progetto digit Asl Foggia, è in corso, infatti, la digitalizzazione delle cartelle cliniche. Operativi da circa un mese, i volontari hanno anche il compito di facilitare i pazienti nelle operazioni digitali collegate al fascicolo sanitario elettronico. La ‘Rete Oncologica Ospedale-Territorio’ e il C.Or.O. collaborano in maniera integrata con la rete territoriale di assistenza della Asl Foggia (Adi e Centrale Operativa Territoriale) e operano in stretto raccordo con le Strutture ospedaliere di diagnostica e interventistica della Asl Foggia, l’Irccs ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ e il Policlinico Riuniti di Foggia.