Profuga di guerra partorisce in urgenza a 'Casa Sollievo': Oksana e Nicol stanno bene e tornano a casa

Nicol e Oksana sono tornate a Kiev. Sei mesi fa ci fu il parto d?urgenza, a Casa Sollievo della Sofferenza (qui la notizia) dopo più di 30 ore di viaggio per fuggire dalla guerra. Oggi, madre e figlia tornano a casa.

A darne notizia, attraverso i proprio canali, è la fondazione Opera Padre Pio, che ne ripercorre la storia. Solo sei mesi fa Oksana, incinta alla 36esima settimana, era scappata da Kiev in Ucraina per sfuggire ai bombardamenti. Ventisette ore di auto, con suo figlio Luca di 3 anni e la nonna, per raggiungere l?aeroporto più vicino, a Varsavia. Poi un volo per Roma, infine l?ultimo tratto in auto con gli amici italiani, destinazione Biccari, sul Sub Appenino Dauno, in provincia di Foggia, dove l?intera comunità si era adoperata per accoglierli.

Ma dopo quel lungo viaggio, tra mille peripezie fatte di check-in, ispezioni, code, attese, Oksana ha iniziato a star male e si è reso necessario il ricovero in Ostetricia e Ginecologia di Casa Sollievo della Sofferenza. Dopo il parto cesareo d?urgenza, la piccola Nicol è rimasta in osservazione in Terapia Intensiva Neonatale solo a scopo precauzionale.

Qualche giorno fa ad Anna Maria Prencipe, la psicoterapeuta dell?ospedale che ha continuato a seguire Oksana e la sua famiglia anche a distanza, è arrivato un bel messaggino su WhatsApp: ?Siamo tornati in Ucraina, ora è calma in questa città. Impariamo a vivere in condizioni di guerra. Grazie a tutti!? Subito dopo il testo, Oksana ha inviato anche una sua foto con la piccola Nicol in braccio: bionda, occhi azzurri e paffutella. ?Buona vita piccola Nicol! Qui in ospedale si spera e si prega sempre che tu possa crescere serenamente in una terra di pace?, gli auguri di Casa Sollievo.