Obesity day: al 'Masselli Mascia' visite gratuite nell'ambulatorio di Dietoterapia dell'obesità

Anche quest’anno l’Ambulatorio di “Dietoterapia dell’Obesità” della Struttura Complessa di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di San Severo aderisce al Progetto Obesity Day, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità promossa dall’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi).

Il Progetto ‘Obesity Day’ prevede l’organizzazione di una “giornata per il paziente”, durante la quale gli oltre 120 Centri ‘Obesity Day’ individuati dall’ADI sul territorio nazionale, sono a disposizione dell’utenza per erogare gratuitamente visite mediche e per fornire informazioni e consigli in merito all’Obesità e alle sue complicanze.

Il 10 ottobre 2023, pertanto, presso l’Ambulatorio di Dietoterapia dell’Obesità ubicato al IV Piano dell’Ospedale ‘Masselli Mascia’, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 sarà possibile accedere liberamente e usufruire, su richiesta, di prestazioni cliniche quali esame antropometrico, misurazione della pressione arteriosa, della glicemia, suggerimenti dietetici, counseling nutrizionale.

Contestualmente è prevista anche una Survey “Sarcopenia nel paziente con obesità” e un breve collegamento in diretta sulla pagina facebook dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (https://bit.ly/3thfSFE).

Finalità del progetto sono sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei rischi dell'obesità, sovrappeso e patologie correlate, spostare l'attenzione sull'obesità da problema estetico a problema di salute, dare visibilità ai Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica ospedalieri e territoriali sia all'interno sia all'esterno delle strutture di appartenenza, creare rapporti stabili tra i vari Servizi di Dietetica e tra i centri ADI che si occupano di obesità e sovrappeso, fare crescere nella popolazione la consapevolezza di poter disporre attraverso i centri ADI di validi punti di riferimento tecnico nella cura di obesità e sovrappeso e identificare punti critici dell'attuale modalità di approccio e trattamento di obesità e sovrappeso.

Ulteriori informazioni e dettagli sull’iniziativa sono disponibili sul sito www.obesityday.org, nella cui home page sono “mappati” tutti i Centri Obesity Day italiani.