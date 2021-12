Mascherine all'aperto obbligatorie a Manfredonia

Anche il neo sindaco di Manfredonia Gianni Rotice corre ai ripari rispetto all'aumento dei casi e al rischio contagio in città. "Poco fa, dopo un confronto condiviso con le forze di coalizione e la Protezione Civile, ho firmato con urgenza l'ordinanza che prevede l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in determinati luoghi dove è più alto il rischio di assembramenti".

L'ordinanza entrerà in vigore dalle 6 di domani mattina e fino alla mezzanotte del 6 gennaio. I dispositivi di protezione dovranno essere indossati in corso Manfredi, da Via dell’Arcangelo a Piazza Marconi, presso il parcheggio sello stadio comunale prospiciente via dell’Arcangelo; in via del Rivelino, nel tratto tra Corso Manfredi e Corso Roma;, in via Torre dell’annunziata, tra Corso Manfredi e Corso Roma; via Santa Maria delle Grazie, tra Corso Manfredi e Corso Roma; villa Comunale e Fossato del Castello; Piazza del Popolo; Piazzetta Mercato; Piazza dei Maestri d’Ascia; Area del Porto Turistico; Area del Mercato settimanale di Via Scaloria; mercato giornaliero di Via Santa Restituta, Mercatino giornaliero della Croce.

Inoltre, tenuto conto dell’Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021, è disposto l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto in tutte le altre zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale – quali ad esempio altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto – e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.

Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva "Invito tutti i cittadini ed i tanti turisti che nelle prossime settimane saranno ospiti nella nostra città in occasione delle festività natalizie a prestare la massima prudenza e tanto buonsenso nel rispettare anche le più basilari regole anti-contagio".