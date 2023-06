'Nuovi modelli di governance e management del sistema sanitario nell’era post pandemica e del Pnrr': questo è il tema della XXII edizione dei 'Colloqui della Salute', l'evento annuale di 'Assinfermieri Puglia', in collaborazione con Cipos (Circolo Interdisciplinare Professioni Sanitarie), in corso di svolgimento presso il Park Hotel Paglianza Paradiso di Peschici, in programma fino all'11 giugno, con il patrocinio dell’Ordine degli Infermieri Foggia.

Il corso nasce dalla necessità di indirizzare il professionista sanitario verso un percorso di formazione continua coerente con la propria attività professionale e con lo sviluppo delle proprie competenze nell’ottica della maggiore responsabilità professionale verso gli assistiti che si affidano alle sue cure, verso il Servizio Sanitario Nazionale e nei confronti della comunità professionale.

Se la pandemia da Covid-19 ha dimostrato tutta la fragilità del nostro sistema salute, la sfida di oggi per uscire dalla crisi è identificare i percorsi della conoscenza obsoleti, e pertanto da abbandonare, in favore di nuove, inesplorate alternative. La dott.ssa Nardiello e la dott.ssa Napolitano, hanno illustrato come il Pnrr sia una opportunità, in particolare le Missioni 5 e 6 e focalizzato l'attenzione sui progetti già avviati e da proporre.

Il Pnrr investe sulla governance della medicina territoriale tra metodologia e gestione dei nuovi processi assistenziali. A parlare del paradigma di efficienza ed organizzativa nel sistema delle cure è stata la dott.ssa Leonarda Pensa, che ha evidenziato le principali novità del D.M. 77, che riforma e ridisegna funzioni e standard del Distretto: case di comunità, centrali operative territoriali, centrali operative, infermiera di famiglia etc etc.

Le soluzioni di intelligenza artificiale e 'machine learning' stanno trasformando il modo in cui viene fornita assistenza sanitaria, dalla chirurgia robotica alla ricerca in genetica, al sostegno degli anziani con robot, tema trattato dall’ingegnere Giulia Tampone.

A cura del dott. Ciro Tampone la nuova governance e nuovi modelli assistenziali. Un nuovo management al servizio delle professioni sanitarie, supportato dalla ricerca, è il tema affrontato dalla dott.ssa Luisa Tampone, infermiera esperta presso il policlinico di Modena.

La psicologa Manuela Caloro, esperta di empowerment ed engagement nel sistema salute, pone l’accento sugli approcci sistemici dei fenomeni gestionali e psicosociale dei cittadini, relazionando su identità, cultura e metodo per un'assistenza a misura d'uomo nell’ambito del servizio sanitario tra domanda, offerta e possibilità.

Prendendo spunto dai principi della Riforma Sanitaria del 1978, il dott. Giuseppe Chiodo, esperto in discipline infermieristiche, pone il dilemma sull’autonomia differenziata in sanità. I professionisti sanitari utilizzeranno questo corso di formazione per porre il proprio focus sui bisogni dei cittadini per una sanità a misura d’uomo, facendone oggetto di una mozione finale che sarà approvata e diffusa alla fine dei lavori scientifici.