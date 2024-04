Installata nuova Tac al 'Masselli Mascia', ma apparecchiature rotte altrove

Come annunciato dalla Asl, a partire dalla giornata di oggi la struttura complessa di Radiologia dell'ospedale 'Masselli Mascia' di San Severo potrà usufruire di una nuova Tac computerizzata 128 slice, acquisita con i fondi del Pnrr.

"La nuova tac - spiega la Asl - è dotata di intelligenza artificiale e di un sistema di controllo della struttura di scansione. Permette un monitoraggio proattivo continuo e la telediagnosi remota del funzionamento e della prevenzione guasti". La nuova apparecchiatura rientra nel programma di ammodernamento del parco tencologico e digitale ospedaliero.

“Apprendiamo con favore l’arrivo, finalmente, di una nuova Tac all’ospedale di San Severo, ma non possiamo ignorare le sfide che il nostro sistema di diagnostica radiologica sta affrontando. Tra mille carenze e criticità, a partire dai macchinari malfunzionanti e mai riparati, col risultato di avere costantemente infinite liste di attesa", il commento del consigliere regionale Napoleone Cera.

Già nei giorni scorsi l'esponente di Forza Italia aveva denunciato la problematica relativa ai macchinari. Il riferimento specifico era alle apparecchiature diagnostiche nuove e mai utilizzate: "Giacciono accatastate per terra nei locali delle strutture sanitarie, mentre la stessa azienda spende seimila euro per trasportare da Cerignola a Vico del Gargano un vecchio apparecchio: la dirigenza della Asl di Foggia, quanto a efficienza di spesa, non smette mai di confermare tutta la sua inadeguatezza", l'affondo di Cera.

"Una pagina di grave inefficienza", ha proseguito il consigliere regionale: "Si comprano importantissimi strumenti radiologici, che ben potrebbero concorrere anche alla riduzione delle liste d'attesa, ma si lasciano nei cartoni abbandonati dei corridoi delel strutture. Succede nei laboratori di San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Rodi Garganico e San Marco in Lamis".

Le nuove apparecchiature sono giunte negli ultimi mesi del 2023: "A oggi non risulta che si stiano facendo lavori di adeguamento dei locali per ospitarle. Perciò è tutto fermo, nulla si muove".

L'attivazione della nuova tac al 'Masselli Mascia' è un ottimo risultato, ma secondo Cera le criticità sono ancora tante: "A titolo esemplificativo e non esaustivo, citiamo i radiografi portatili dell’ospedale di Cerignola: il tempo passa, ma i due apparecchi restano spenti e ancora in attesa di manutenzione. I radiografi, come è noto, vengono utilizzati in reparto e in corsia e sono utili per effettuare gli esami diagnostici alle persone con difficoltà a deambulare. Inoltre, proprio a San Severo, le agende per la prenotazione della risonanza magnetica sono addirittura chiuse, mentre per una tac bisogna aspettare minimo sei mesi. Continuiamo, quindi, a tenere alta la guardia e suonare la sveglia all’Asl di Foggia per tutelare gli interessi dei cittadini”