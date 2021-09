A San Severo apre il Nucleo Ambulatoriale della riabilitazione d'eccellenza: prestazioni di altissimo livello anche ai pazienti post-Covid

A San Severo, in provincia di Foggia, in via Soccorso – Strada per Foggia, al km 1,800, la Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, ha attivato un Nucleo Ambulatoriale di Recupero e Riabilitazione Funzionale per soggetti, adulti e bambini, portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, che eroga prestazioni di riabilitazione ad utenti affetti da menomazioni e/o disabilità complesse, spesso multiple, con possibili esiti permanenti, elevato grado di disabilità nelle attività della vita quotidiana (Adl).

Per disabilità complessa s’intende la disabilità con alterazione di più funzioni secondarie a lesioni del Snc, a polineuropatie gravi, a traumi fratturativi interessanti almeno due arti o un arto e la colonna vertebrale, a patologia reumatica infiammatoria cronica non degenerativa (Ar, connettiviti), a patologia oncologica.

Il Nucleo ambulatoriale eroga anche prestazioni riabilitative ortopediche, cardio respiratorie, logopediche per chi soffre di patologie della voce, del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dei disturbi cognitivi connessi (relativi, ad esempio, alla memoria e all'apprendimento).

È presente un servizio di psicologia, psicoterapia e di assistenza sociale (sportello sociale con annesso servizio consulenziale di ausili per disabili, inclusione sociale, sportiva e lavorativa). Le prestazioni erogate sono gratuite, ovvero in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ma possono essere accolti, su richiesta, anche utenti solventi.

Nel Nucleo Ambulatoriale sono presenti professionisti medici, delle professioni sanitarie riabilitative, socio-psico-pedagogiche e socio assistenziali nonché amministrative, tutte di professionalità elevatissima, dotate di un elevato grado di umanità, disponibilità e attenzione alla sofferenza, in perfetta aderenza alla mission della Fondazione e dei Frati Minori Cappuccini.

Completano l’offerta, la presenza di tecnologie innovative e robotiche, un ambiente accogliente, nuovo e sanificato ed uno spazio esterno che presto ospiterà anche un parco giochi inclusivo, accessibile ai più piccoli.

Presso il Nucleo di San Severo inoltre, è possibile sottoporsi a trattamenti riabilitativi multi assiali post Covid-19 per coloro che hanno contratto il virus e sui quali permangono postumi della malattia (neuromotori, respiratori, cardiaci, psichiatrici/psicologici, alimentari etc.).

Tali trattamenti riabilitativi sono erogati anche agli assistiti Inail in convenzione con lo stesso Ente e prevedono l’adozione di un protocollo frutto delle competenze dei ricercatori della Fondazione e dell’esperienza fatta sul campo dagli operatori con gli utenti affetti da tale malattia che sono stati riabilitati nel Presidio d’eccellenza “Gli Angeli di Padre Pio” della stessa Fondazione.

Infine, a breve, nello stesso presidio, sarà possibile l’accesso anche per bambini affetti da sindrome dello spettro autistico. Un intero piano della struttura è stato dedicato a questa delicata e particolare patologia e sarà munito di una cabina di osservazione e ascolto, dove i genitori e/o caregiver potranno seguire l’intero ciclo di trattamento ed essere così formati e informati in tempo reale sulla salute dei loro piccoli.