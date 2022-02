Nato prematuro e colpito da un'infezione, dopo 100 giorni Christian va a casa con i genitori: "Grazie dott. Maffei"

Non finiranno mai di ringraziare il direttore della Neonatologia e terapia intensiva neonatale del policlinico Riuniti di Foggia, il dott. Gianfranco Maffei, i due genitori che questa mattina, dopo quasi 100 giorni passati in ospedale, porteranno entreranno in casa, per la prima volta, con il figlio Christian, nato prematuro il 17 novembre dopo 28 settimane e colpito dalla Sepsi, una pericolosa infezione dalle conseguenza gravi e in alcuni casi anche mortali.

Raggianti i genitori del piccolo. Papà Emanuele e mamma Fabiola, attraverso le colonne di Foggiatoday, ringraziano Maffei, ?un grande dottore, di grande umanità e professionalità, dal cuore grande? dicono di lui. Un ringraziamento che i genitori, giovanissimi, estendono a tutto il personale sanitario del reparto: ?Christian vi ringrazia e sarà felice di ritornare a casa?

Una bella notizia, a lieto fine, in un periodo complicato per la città di Foggia.