Addio al pediatra De Luca: "Abbiamo perso un grande professionista"

Leonardo De Luca non c'è più. Il noto pediatra di San Giovanni Rotondo si è spento improvvisamente tra lo sgomento di una comunità intera, evidentemente sotto choc per l'accaduto. Apprezzato medico, in queste ore i genitori dei piccoli pazienti, gli amici e i conoscenti, continuano a ricordarlo per la sua professionalità, ma anche umanità e tenerezza nei confronti dei bambini, ai quali, nel suo studio medico, offriva sempre cioccolatini e caramelle per metterli a loro agio ed evitare che piangessero ad ogni colpo di puntura. "Era un bravissimo pediatra, ma soprattutto una bella persona" si legge sui social

Conosciutissimo anche San Nicandro Garganico, era un pilastro del gruppo Nautico GN Torre Mileto. "Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato nell'organizzare la gita sul lago per i bambini dell'A.G.A.P.E. continuerà a sostenerci nel tuo ricordo.Grazie Leo per averti conosciuto" scrive Felice. Persona sensibile e super disponibile, amava la natura e gli animali. Aveva la passione per i motori. Era fedele alla Madonna di Monte Devio, protettrice dei naviganti, che il giorno di Ferragosto accompagnava in processione in mare