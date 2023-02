Addio al dottor Sebastio, urologo di Casa Sollievo della Sofferenza: "Un grande professionista"

Lutto a Casa Sollievo della Sofferenza. Se n’è andato il dottor Nicola Sebastio, dirigente medico della chirurgia urologica dell’ospedale di San Pio, in servizio presso l'ospedale di San Pio da 22 anni. Dal 2007 era specializzato in neuro-urologia.

Nel maggio 2018 il noto urologo di origini tarantine era stato insignito di un prestigioso riconoscimento per un elaborato sul trattamento della cistite interstiziale refrattaria con la neuromodulazione sacrale. Il premio alla Comunicazione Scientifica per originalità e qualità, gli era stato rilasciato da Comitato Scientifico durante il 13esimo Congresso Nazionale Urop di Salerno.

A metà degli anni Novanta si era formato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto presso la Chirurgia Vascolare, per quattro anni aveva ricoperto il ruolo di medico presso l’azienda ospedaliera di Parma, dove aveva preso la specializzazione in Urologia. Ha avuto un’esperienza di cinque mesi anche presso il Policlinico Riuniti di Foggia.

Si era laureato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e aveva un master universitario di 2° livello in Urologia Ginecologica.

La notizia della dipartita dell'urologo Sebastio, ha fatto immediatamente il giro del web:

“Siamo tutti addolorati, abbiamo sperato tanto in una ripresa, ma il Signore ti ha voluto con se. Una bellissima persona, grande professionista, sempre disponibile con tutti. E' stato un onore lavorare con te in sala operatoria".

“La prima volta che ci siamo incontrati quasi 4 anni fa, io ero delusa dalla vita, tu dottore mi guardasti e mi facesti un sorriso e io non lo dimenticherò mai perché da quel momento io ho iniziato una seconda vita, con tanta speranza e forza, mi davi tanta voglia di prendere a schiaffi i problemi che la vita mi ha posto nel mio cammino. Eri sempre disponibile in qualsiasi momento, sempre molto gentile e pacato e soprattutto avevi tanta pazienza a farmi superare le mie insicurezze. L’ultima volta è stata a settembre e dicesti “ci vediamo l’anno prossimo” e mi abbracciasti. Non avrei mai immaginato che quella era l’ultima volta, non ci posso credere. Appena ho saputo questa brutta notizia subito ho pensato di farmi un segno indelebile per ricordarti per sempre, anche se il segno lo hai lasciato tu a me perché ti sarò per sempre grata per avermi davvero salvata la vita”.

“Una persona straordinaria, un bravissimo urologo altamente specializzato che ho avuto il privilegio di incontrare a "Casa Sollievo della Sofferenza" - San Giovanni Rotondo. Faceva parte dell'equipe che si occupa della spina bifida. Persona disponibile, sempre raggiungibile al telefono anche fuori dal normale orario di lavoro e nei giorni festivi. Uomo umile e pacato che ha fatto del suo lavoro una missione di vita. Un medico che ha saputo interpretare appieno il concetto di 'Umanizzazione della cura'.