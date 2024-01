A Monte Sant'Angelo attivo il nuovo servizio di Urologia

Aumentano i servizi sanitari a disposizione della comunità della provincia di Foggia. È attivo presso il Poliambulatorio del Presidio Territoriale di Assistenza (P.T.A.) di Monte Sant’Angelo il nuovo servizio di Urologia. Contestualmente riprendono anche le attività dell’Ambulatorio Urologico di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. I tre servizi sono diretti dalla specialista Elena Ricci Barbini.

Presso i tre ambulatori di Urologia, si effettuano le seguenti prestazioni:

- Visite specialistiche comprensive di ecografia dell’apparato urologico (reni, vescica e prostata sovrapubica);

- Posizionamento di catetere vescicale;

- Lisi delle aderenze balano prepuziali;

- Dilatazioni uretrali progressive;

- Visite domiciliari.

Orari

A Monte Sant’Angelo: l’ambulatorio è attivo nel Presidio Territoriale di Assistenza (Pta), in via Santa Croce, ogni martedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. A San Marco in Lamis: l’ambulatorio è attivo nel Presidio Territoriale di Assistenza (Pta), in via San Nicandro, ogni giovedì dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

A San Giovanni Rotondo: l’ambulatorio è attivo nel Poliambulatorio di corso Roma, ogni giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. All’ambulatorio si accede attraverso prenotazione Cup, previa impegnativa del medico di medicina generale.

Per ricevere informazioni contattare il seguente recapito: 0884.510926.