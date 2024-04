A Milano il più grande evento al mondo sulla medicina della longevità: tra i promotori, il foggiano Nicola Marino

La prima rivoluzione della medicina del secolo scorso ha permesso di ridurre i tassi di mortalità infantile e promuovere trattamenti d'avanguardia capaci di estendere l'aspettativa di vita ad oltre ottanta anni. D'altra parte, viviamo in media oltre 10 anni della nostra vita in condizioni di fragilità, con la presenza concomitante di più patologie che gravano sulla nostra salute e vitalità.

L'obiettivo della medicina della longevità è quindi agire sin da giovani per prevenire il rischio e ridurre gli anni vissuti in malattia. La longevità rappresenta il futuro della medicina moderna, spinta dalle nuove conoscenze mediche e dallo sviluppo di tecnologie d’avanguardia. È ciò di cui si è parlato al Milan Longevity Summit dal 21 al 27 marzo scorso.

Il più grande evento al mondo in materia di medicina della longevità ha radunato oltre settanta dei massimi esperti internazionali, tra i quali il più importante esperto di digiuno e ricercatore dell'Università della California Valter Longo, l'oncologo e farmacologo Silvio Garattini, il geriatra e medico del Papa Roberto Bernabei, il ricercatore dell'Università di Stanford Vittorio Sebastiano, oltre a figure ministeriali, l'astronauta Walter Villadei, nonché fondatori e manager delle più grandi aziende del settore, come Technogym e Cerba HealthCare.

Tra i promotori dell'importante summit internazionale c'è il foggiano Dott. Nicola Marino, Direttore della Fondazione Aeon. “Il tema della longevità, quindi, estendere gli anni di vita vissuti in salute, è una rivoluzione medico-scientifica, considerando il costante invecchiamento della popolazione, i dati epidemiologici e la crisi del servizio sanitario nazionale”, sostiene Marino. Ancora, afferma il Direttore: “La prevenzione è un tema che riguarda prevalentemente giovani e donne, non anziani. Oggi sappiamo che analisi molecolari, funzionali e digitali possono permetterci di predire il rischio e, ancor più, agire con protocolli personalizzati di nutrizione, integrazione, attività fisica, sonno e tecniche di benessere psicofisico per ridurre incredibilmente la probabilità di contrarre malattie croniche".

Il Longevity Summit è stata l'occasione per analizzare le più avanzate scoperte scientifiche, discutere sul futuro delle biotecnologie e tecnologie medicali e, ancor più, comprendere come la medicina della longevità sia una sfida obbligata per ridurre anche l'impatto sul servizio sanitario nazionale agendo in maniera preventiva sull'emergere di malattie. Il Dott. Marino e il suo team di clinici, biologi nutrizionisti, personal trainer, fisioterapisti e ricercatori, che segue manager e personaggi noti a Milano e Roma, ha l'obiettivo di fornire servizi di consulenza di medicina della longevità anche nella sua città natale, Foggia, nel prossimo periodo. “Abbiamo la fortuna di collaborare con i massimi esperti al mondo, trasferire queste conoscenze anche a Foggia è un onore”.