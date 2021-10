Chieuti "zona carente" avrà un medico di base: due dottori si erano dimessi dopo un breve periodo

Da questa mattina i cittadini di Chieuti possono recarsi agli uffici locali della Asl Foggia per scegliere il medico di medicina generale. In attesa che si concluda la procedura di nomina definitiva, collegata al riconoscimento di Chieuti quale ‘zona carente’, i cittadini potranno essere assistiti da due medici operativi sia nel comune di Chieuti che nel comune di Serracapriola, rientranti nello stesso ambito territoriale.

La direzione generale ha infatti chiesto e ottenuto una deroga, non affatto scontata, alla Regione. In questo modo è stato possibile autorizzare i medici a superare temporaneamente il limite di persone assistibili stabilito dalle norme.

La soluzione era stata trovata già lo scorso fine settimana, suggerita dal direttore generale e sostenuta anche dal comitato permanente della medicina generale. Solo per un problema tecnico, collegato all’operatività del sistema regionale 'Edotto', non è stato possibile il corretto inserimento dei dati e la tempestiva adozione della deroga.

"Il Direttore Generale - si legge nella nota dell'Asl Fg - si scusa per il disagio occorso, pur non dovuto alla azienda, e si impegna a concludere nel più breve tempo possibile la procedura per la nomina definitiva sulla scorta della individuazione della 'zona carente' da parte della Regione Puglia. I tentativi quotidiani e gli sforzi della Struttura aziendale preposta, di trovare medici disponibili a ricoprire l’incarico in via provvisoria, sono risultati, nel frattempo, infruttuosi: gli ultimi due medici, infatti, si sono dimessi dopo un breve periodo di attività".