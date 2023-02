Medicina dello sport a Foggia e in provincia: sei ambulatori al servizio di chi svolge attività fisica o agonistica

La Asl Foggia mette a disposizione della Comunità il Servizio distrettuale di Medicina dello Sport: sei ambulatori, distribuiti sul territorio, con l’obiettivo di tutelare la salute di quanti svolgono o intendono svolgere un'attività fisica o sportiva, sia in età evolutiva che adulta. Gli ambulatori sono dislocati nei comuni di: Foggia, Lucera, San Severo, Cerignola, Vico del Gargano e Vieste. Nel corso dello scorso anno nei sei ambulatori sono state erogate complessivamente 2.632 prestazioni.

Attività

Le equipe, guidate dai Medici dello Sport Maria Boccamazzo, Savino Lacerenza e Alessandro Florio, eseguono valutazioni e accertamenti clinici e strumentali per il rilascio di certificati di idoneità sportiva agonistica per la pratica di attività fisica e la partecipazione a concorsi pubblici. La visita medico-sportiva consente di esaminare lo sportivo, valutandone lo stato di salute attraverso test quali, per citarne alcuni, l’auscultazione toracica, la misurazione pressoria, la spirometria, il test da sforzo, l’elettrocardiogramma, l’acuità visiva. In tal modo è possibile prevenire eventuali rischi a carico della salute ed escludere problematiche legate allo sport o che possono sconsigliarne la pratica, come ad esempio disturbi cardiaci, congeniti o acquisiti. Agli atleti tesserati viene rilasciato il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica che viene trasmesso per via telematica, tramite il Sistema Informativo regionale per la Medicina dello Sport.

Come accedere al servizio

L’accesso agli ambulatori è così regolamentato:

FOGGIA (VIA GRECIA): accesso diretto tramite prenotazione telefonica al numero 0881.884443 (il lunedì e il venerdì ore 12.00 – 14.00)

CERIGNOLA (VIA XX SETTEMBRE): prenotazione attraverso il Cup. Per informazioni contattare il numero 0881.419282 (il martedì ore 12.00-14.00)

LUCERA (VIA LASTARIA): accesso diretto tramite prenotazione telefonica al numero 0881.543390 (dal lunedì al venerdì, ore 12,00 – 14,00);

SAN SEVERO (VIA TERESA MASSELLI MASCIA): accesso diretto tramite prenotazione telefonica al numero 0882.200298 (dal lunedì al venerdì, ore 12,00 – 14,00);

VICO DEL GARGANO (VIA DI VAGNO,): prenotazione attraverso il Cup. Per informazioni contattare il numero 0884.920826 (dal lunedì al venerdì 8,00-14,00);

VIESTE (C.DA COPPITELLA): Prenotazione attraverso il Cup. Per informazioni contattare il numero 0884.711216 (dal lunedì al venerdì 8,00-14,00).