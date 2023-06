Medici rinunciano a lavorare nei pronto soccorso: a Foggia arrivano da altri reparti per dare una mano

Lunedì 26 giugno, durante la seduta della I Commissione Sanità richiesta dal consigliere regionale Michele Picaro, è stato trattato il tema dell'utilizzo improprio di personale medico di altre discipline presso le strutture di Medicina e chirurgia di accettazione e urgenza dei pronto soccorso.

Durante l'audizione, il consigliere regionale ha portato all’attenzione della Commissione ciò che è accaduto nel mese di luglio dell’anno scorso, quando a causa della perdurante carenza di personale sanitario, la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Riuniti di Foggia aveva procrastinato fino a nuova disposizione il progetto incentivante, di cui alla deliberazione del direttore generale n. 29 del 18.01.2022 per l’erogazione di prestazioni aggiuntive in supporto al Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri di Foggia e Lucera.

In virtù di quella decisione aziendale, diversi dirigenti medici presterebbero ancora oggi attività clinico-assistenziale in un ambito disciplinare ed in un servizio diverso e non equipollente a quello di appartenenza, "in violazione del principio di appropriatezza e sicurezza delle cure sanitarie, di cui all’art. 32 Cost, art. 1 L. 24/2017), delle disposizioni contrattuali in materia di mobilità d’urgenza contenute nell’art. 16 co 3 del Ccnl 10.02.2004, oltre che a contrastare con la disposizione del luglio scorso a firma dell’assessore Palese in cui evidenziava che il coinvolgimento dei dirigenti medici delle UU.OO degli ospedali doveva avvenire nel rispetto della normativa vigente, specie in riferimento all’individuazione di specialisti in disciplina affine o equipollente a 'Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza', si legge nella nota stampa.

Nel merito sono intervenuti il direttore sanitario del Policlinico Riuniti Leonardo Miscio e il direttore del pronto soccorso Paola Caporaletti, "i quali hanno ammesso che tale situazione deriva dalla mancanza di personale operante nei Pronto Soccorso" e che al momento, "per evitare di chiudere gli accessi e nelle more dell’espletamento del concorso per il reclutamento di 19 unità, l’unica possibilità che resta è quella di utilizzare personale medico riveniente da altra specialistiche".

Sul tema è intervenuto anche l’assessore Palese, il quale ha spiegato che l’attuale situazione di carenza dei medici di emergenza d’urgenza e di accettazione è dovuta alla rinuncia da parte degli stessi medici di prestare servizio presso i Pronto soccorso. Da qui la necessità di adottare questi tipi di provvedimenti.