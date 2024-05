Medici di famiglia in pensione: c'è preoccupazione tra i cerignolani

L'avv. Benedetto Mantrone, presidente di Noi Comunità in Movimento, si dice preoccupato perché circa una decina di medici di famiglia sono andati o andranno in pensione nei prossimi mesi. "In verità, di amore per la nostra città ne abbiamo e vediamo anche poco, ma almeno la salute, qualcuno deve pur garantirla. E dopo gli annosi problemi, organizzativi, o in termini di sicurezza e chiusura reparti, che stanno toccando il nostro ospedale, casca sulle teste dei cerignolani e delle cerignolane il problema del pensionamento dei medici di base"

La Asl Fg, stando a quanto sostiene il legale, non avrebbe ancora organizzato o coordinato il passaggio di consegne con i nuovi medici incaricati e con i pazienti: "Ora, fra liste d'attesa in saturazione, rischi di incarichi temporanei prima dell'assegnazione definitiva, rischio di ritrovarsi un medico lontano dal domicilio (si pensi agli anziani che necessitano di prescrizioni periodiche), il caos, il rischio per la salute, l’imbarazzo, attendono centinaia di nostri concittadini".

Montrone conclude: "Con questo grido d'allarme, vogliamo accendere un riflettore sul tema, confidando nella celere attivazione di chi di competenza. A partire dall’Asl competente in materia. Perché se non c'è nemmeno la salute..."