Torna il Med-Food anticancer, l'evento che promuove la prevenzione attraverso la corretta alimentazione

Torna l’appuntamento con il Med-Food Anticancer Program, giunto alla XVII edizione. Organizzato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL Foggia, il Med-Food Anticancer Program sarà presentato durante un seminario in programma martedì 26 settembre 2023, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, presso “Sala Giunta” - Palazzo Dogana in Piazza XX Settembre a Foggia Il Med-Food Anticancer Program segue le linee guida dell'American Institute for Cancer Research/World Cancer Research Fund (Aicr/Wcrf) e del Codice Europeo contro il Cancro che rappresentano la massima autorità in questo ambito. Seguire queste linee guida riduce notevolmente il rischio di sviluppare tumori, sia in individui sani sia in quelli già affetti da neoplasie. Non rispettarle, sia in termini di dieta che di stile di vita, aumenta il rischio di insorgenza del cancro. Queste raccomandazioni sono allineate con gli obiettivi della strategia “Health 2020” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La lotta contro il cancro si può concentrare sulla prevenzione attraverso uno stile di vita sano (prevenzione primaria) o sulla diagnosi precoce della malattia (prevenzione secondaria).

Programmi di educazione mirati a gruppi specifici sono generalmente più efficaci rispetto a quelli rivolti alla popolazione in generale. Tra il 2007 e il 2023, il Dipartimento di Prevenzione ha realizzato sedici edizioni del Med-Food Anticancer Program, coinvolgendo oltre 5000 persone direttamente e 40.000 indirettamente. I risultati positivi di questo programma sono stati pubblicati in letteratura scientifica e riconosciuti anche da figure di spicco come Jeremiah Stamler dell’Università di Chicago e hanno dimostrato l'efficacia degli interventi di sanità pubblica nella modifica degli stili di vita; inoltre, il Med-Food Anticancer Program è stato inserito dalla Regione Puglia nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-25 ed è realizzato dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Asl.

L'educazione a uno stile di vita salutare non è solo una linea di difesa, ma la nostra arma più potente, un vero e proprio scudo che ciascuno di noi può forgiare, giorno dopo giorno, per sé stesso e per la comunità. Nel dare forma a questo futuro, il Med-Food Anticancer Program sancisce non solo un successo, ma una promessa: un passo avanti nella prevenzione, un salto nella qualità della vita.

Programma:

Indirizzi di saluto:

Direttore generale Asl Fg Dott. Antonio Giuseppe Nigri

Presidente della Provincia di Foggia Dott. Giuseppe Nobiletti

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl FG Dott. Giovanni Iannucci

Relaziona Dott. Michele Fernando Panunzio Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Asl Foggia