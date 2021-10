Screening delle cromosomopatie: attivato a Manfredonia il test individua gravidanze portatrici di sindrome di Down o altre patologie

Il servizio si rivolge a tutte le donne in gravidanza, indipendentemente dall’età e dalla presenza di fattori di rischio. Il test consente di individuare il 90% delle gravidanze portatrici di cromosomopatie con un margine di falsi positivi del 6%

All’ospedale di Manfredonia parte il servizio di screening delle cromosomopatie. Il nuovo servizio ha sede presso il presidio ospedaliero ‘San Camillo De Lellis’ di Manfredonia ed è garantito dai medici del servizio di Ostetricia e Ginecologia, in collaborazione con il Laboratorio di Patologia Clinica.

Lo screening delle cromosomopatie, parte integrante della Medicina prenatale, serve a selezionare le situazioni da sottoporre ad un approfondimento diagnostico per l’individuazione di gravidanze portatrici di Sindrome di Down o altre patologie cromosomiche. Si rivolge a tutte le donne in gravidanza, indipendentemente dall’età e dalla presenza o meno di fattori di rischio.

La procedura combina dati fetali (translucenza nucale fetale), dati materni (età e peso materno) e alcuni ormoni presenti nel sangue materno in gravidanza. Il test consente di individuare il 90% delle gravidanze portatrici di cromosomopatie con un margine di falsi positivi del 6%.

L’esame di screening viene eseguito tra la undicesima e la tredicesima settimana di gravidanza: prevede un prelievo ematico per free beta hcg e papp-A a cui si associa una ecografia del primo trimestre con valutazione dell’esatta datazione della gravidanza, esame della vitalità fetale e misurazione della translucenza nucale.

Dall’analisi combinata dell’esame ematico e del test ecografico emerge il valore del rischio di cromosomopatie fetali. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli operatori della Asl Fg al seguente numero telefonico: 0884.510260, operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 13,30 e il martedì e il giovedì, dalle ore 15.00 alle 16.00.