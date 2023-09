All'ospedale 'San Camillo De Lellis' attivo l'ambulatorio di medicina fisica e riabilitativa

È attivo nel presidio ospedaliero San Camillo De Lellis di Manfredonia un ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa. Ubicato al primo piano del plesso ospedaliero, l’ambulatorio è dotato di una palestra e attrezzature all’avanguardia. L’equipe multidisciplinare, costituita da fisiatri, fisioterapisti e infermieri e coordinata da Michelina Delli Bergoli, è specializzata nella diagnosi, terapia e riabilitazione della disabilità in pazienti con patologie muscoloscheletriche e neurologiche. Le disabilità come conseguenze di malattie che coinvolgono il sistema nervoso, le ossa e le articolazioni, il sistema circolatorio e respiratorio possono comportare una limitazione nelle funzioni motorie e intellettive. Adeguate terapie e percorsi riabilitativi personalizzati possono contribuire al miglioramento della qualità della vita del paziente.

Molteplici sono le attività praticate: riabilitazione motoria e neuromotoria attraverso la fisiochinesiterapia (trattamento volto alla riabilitazione motoria, post traumatica o post operatoria, mediante l'intervento manuale o strumentale; terapie e trattamenti medici non invasivi quali: o laserterapia (trattamento utilizzato per ridurre il gonfiore conseguente a infiammazione da trauma o da patologia e indurre un effetto antalgico locale); o tecar-terapia (utilizzata per il trattamento e la cura di infiammazioni, lesioni muscolari di lieve entità, contratture antalgiche e linfedemi); o ultrasuoni (ideale per trattare patologie di natura muscolare e articolare, grazie ai suoi effetti analgesico e antinfiammatorio, decontratturante muscolare, di riassorbimento degli ematomi); o Tens (tecnica di elettroterapia utilizzata per il trattamento di molte patologie neuronali, osteo-articolari, dei legamenti e dei tendini); o elettrostimolazione (tecnica che permette di stimolare, attraverso un impulso elettrico, le fibre muscolari inducendo la contrazione fisiologica dei muscoli coinvolti); o magnetoterapia (stimola i meccanismi di scambio cellulare, favorisce l'ossigenazione dei tessuti e riduce i tempi di guarigione da fratture e lesioni); o vibra (sistema di onde meccano-sonore selettive per il trattamento non invasivo di patologie muscolari e neuromuscolari); è indicato sia per aumentare che per ridurre il tono muscolare; trattamenti riabilitativi robotizzati attraverso apparecchiature di ultima generazione.

Le visite sono effettuate dal lunedì al giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. I trattamenti riabilitativi sono praticati dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e nei pomeriggi dal lunedì al giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00. All’ambulatorio si accede attraverso prenotazione CUP, previa prescrizione di prima visita fisiatrica del medico di medicina generale. Per ricevere informazioni contattare il seguente recapito: 0884.510323.