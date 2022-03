Tempi duri per la postazione 118 di Orsara, manca il personale: "Turni espletati solo con autista e soccorritore"

Tempi duri per la postazione del 118 di Orsara di Puglia. Lo denuncia il comitato 'Cittadini Orsaresi' che evidenzia “una situazione di precarietà" dovuta al fatto che mancherebbero in organico, al momento, tre infermieri su cinque previsti. “Con queste carenze, la maggior parte dei turni, vengono espletati solamente con autista e soccorritore, limitando molto la possibilità di erogare prestazioni adeguate. Tutto questo si ripercuote sui cittadini orsaresi, che loro malgrado non sempre possono ricevere l’assistenza sanitaria che il 118 dovrebbe garantire, a prescindere dal luogo di residenza” continuano.

“Senza fare campanilismo, ci chiediamo però, come mai, per loro fortuna, nei paesi limitrofi di Troia, Bovino e Castelluccio Valmaggiore le postazioni del 118 sono a pieno organico, con cinque infermieri. E’ solo un caso o c’è qualcosa che a noi sfugge? Delle risposte da parte dei vertici Asl a questo punto crediamo siano doverose” puntualizzano.

“Va altresì aggiunta anche la questione logistica e geografica, visto che il presidio ospedaliero più vicino si trova a Foggia, quindi a 35/40 minuti di percorrenza, con tutte le problematiche di gestione di un paziente prima che arrivi al pronto soccorso. Va rimarcato, che in tante occasioni, in aiuto all’equipaggio - e di questo vanno ringraziati - sia la guardia medica che colleghi non in turno, si sono resi disponibili per spirito di servizio a dare supporto. Ci rivolgiamo quindi ai vertici dell’Asl Fg affinché si adoperino nel risolvere nel miglior modo possibile in tempi brevi questa incresciosa situazione che si sta trascinando da troppo tempo”, concludono.