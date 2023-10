Al 'Riuniti' non forniscono bende e disinfettante: "Ci hanno chiesto di portarlo da casa"

Dopo un'operazione ad una fistola, una ragazzina foggiana è stata dimessa dal reparto di chirurgia pediatrica del Policlinico Riuniti di Foggia. Al momento delle dimissioni l'assurda richiesta: "per le medicazioni dovete portare l'occorrente, bende e disinfettante".

Nello specifico, come riportato nel foglio delle dimissioni, si richiede ai genitori della ragazza, per le medicazioni in ospedale, di fornire Aquacel+extra (garze sterili antimicrobica) e Prontosan, soluzione per lesioni della pelle. "Risulta paradossale che, in un ospedale appena divenuto 'Policlinico', in continua espansione, si debba chiedere agli utenti, paganti, di fornire il materiale sanitario".