A Foggia parte il 'Mammomobile': screening al via con due ore di ritardo, tante le adesioni

Da oggi fino al 13 luglio sarà possibile eseguire una mammografia presso il camper dell'Asl Fg in via Protano. Il mammomobile prevede, appunto, uno screening mammografico celere. Si è dovuto ricorrere a questo diversivo per ovviare alla chiusura temporanea del laboratorio di Piazza della Libertà a Foggia, momentaneamente in ristrutturazione.

Con grande gioia le utenti hanno potuto così anticipare visite prenotate per settembre. Purtroppo, questa mattina, a rovinare tanta efficienza, una attesa di circa due ore per assenza di segnale internet sul camper.

Alcune pazienti che avevano la prenotazione alle 8, hanno dovuto attendere le 10 per poter accedere al mammomobile; ritardo che, a cascata, si è riversato su tutta la fila in attesa.