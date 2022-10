Torna in pista il 'Mammomobile': ripartono gli screening gratuti di prossimità alle donne di Capitanata

Torna in pista il 'Mammomobile': ripartono gli screening di prossimità alle donne di Capitanata. Si riparte dai borghi e dalle periferia della provincia di Foggia per offrire lo screening mammografico di prossimità alle donne che rientrano nella fascia di età prevista. Si tratta di una iniziativa avviata dalla Asl Foggia in collaborazione con Cittadinanzattiva.

Prima tappa: Borgo Tressanti, frazione del comune di Cerignola dove le prime 22 donne del nuovo tour del Mammomobile hanno potuto eseguire una mammografia gratuita. Dopo lo stop causato dalla pandemia, il Mammomobile si rimette in viaggio lungo le strade della Capitanata per raggiungere i comuni più lontani dai centri screening aziendali. Sui canali dell'Asl Fg il calendario aggiornato delle nuove tappe.