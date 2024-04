La scommessa vinta di Luciano, il 29enne autistico orfano dei genitori: "Lavora, viaggia ed esce con gli amici"

Orfano di entrambi i genitori - il padre è morto di recente - e affetto da disturbo dello spettro autistico diagnosticatogli quando aveva 24 anni, Luciano, oggi 29enne, conduce una vita autonoma tra lavoro e amici. Lavora per la cooperativa Forest care che gestisce il Parco Avventura di Biccari e si occupa di forestazione e manutenzione. La diagnosi arrivò tardi perché sul tema c'era poca conoscenza.

Nella giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, il presidente dell'associazione 'I Fun' che dal 2013 lavora per l'integrazione di bambini e adulti con disturbi dello spettro autistico, racconta la sua storia, "una scommessa vinta", di riscatto e integrazione evidenzia Maurizio Alloggio.

"Luciano oggi ha la possibilità di vivere la sua vita. Abita con la sorella minore di cui si occupa ed è seguito dagli operatori della nostra associazione e dai suoi familiari. Ma è in grado di fare tutto in perfetta autonomia. Esce con amici, va al pub, dialoga, viaggia. E soprattutto percepisce uno stipendio regolare, ha un contratto di lavoro e in un futuro molto vicino sarà sicuramente impegnato in altri progetti lavorativi"

Il numero uno dell'associazione spiega: "Nel 2019, dopo la morte della mamma, con suo padre iniziammo l'iter per il riconoscimento della sindrome dello spettro autistico e l'inserimento nella nostra associazione. In cinque anni per Luciano si è aperto un mondo nuovo ed entusiasmante. Stesso mondo che cerchiamo per tutti coloro che sono affetti da disturbi dell'autismo. Bisogna fare in modo che che costruiscano il loro futuro in piena autonomia".

Luciano ha cominciato a lavorare con la prima stazione di terapia forestale per autismo e neurodiversità, il 24 giugno 2023.