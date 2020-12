L'elisoccorso a Lucera è realtà, si conclude l'iter per l'attivazione: "Un servizio determinante per salvare vite"

Anche il Comune di Lucera avrà il servizio di elisoccorso. Si è concluso ieri l'iter che garantirà il servizio, come ha annunciato il primo cittadino Giuseppe Pitta.

Sull'attivazione, era già giunta l'approvazione della prima commissione consiliare, con la delibera n. 14 del 19 giugno scorso: "Oggi raccogliamo i frutti di questo importante lavoro collegiale che offre alla comunità lucerina un servizio sanitario fondamentale che può essere determinante per salvare vite umane. È significativo - ha aggiunto Pitta - che tale servizio diventi fruibile in un momento così difficile per la nostra città a causa della grave situazione pandemica".

Il sindaco rivolge poi un pensiero a Luigi Pucariello, l'operatore del 118 stroncato dal Covid la scorsa settimana: "Mi piace accostare questa importante offerta sanitaria al ricordo di Luigi, che si era distinto anche in interventi di elisoccorso".