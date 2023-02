Il nefrologo Loreto Gesualdo promosso alla guida della Federazione delle Società Medico Scientifiche

Il nefrologo Loreto Gesualdo, attualmente Ordinario di Nefrologia all’Università di Bari, guiderà il nuovo Consiglio direttivo della Federazione delle Società Medico Scientifiche per il triennio 2023-2025.

Nella sua relazione introduttiva, il neo presidente ha delineato le principali aree di intervento su cui si focalizzerà l’attività di Fism, dalle attualità criticità del Ssn, a partire dalla crisi dei Pronto Soccorso, passando per le carenze del personale medico e infermieristico e poi ancora il problema delle liste d’attesa. "Il Dm70 e Dm77 rappresentano poi altri due capitoli fondamentali per il riassetto del servizio sanitario nazionale sui quali Fism intende intervenire con determinazione, per tutelare la salute dei cittadini, assicurando l’assistenza secondo principi di equità ed uguaglianza e riconoscendo le competenze delle professionalità coinvolte".

La Fism nasce nell’1984 dall’unione di una trentina di Società Medico-Scientifiche italiane, alcune delle quali tra le più antiche d’Europa, con la finalità di costruire una sorta di piattaforma organizzativa comune in grado di riunire gli sforzi comuni, scambiare informazioni ed esperienze e comunicare attraverso riviste e congressi, obiettivi immutati e quanto mai attuali. Rappresenta ben 193 società scientifiche federate e mette a disposizione del Ministero e dell’autorità politica le sue competenze “per cercare di migliorare la situazione del Ssn nazionale, che ancora oggi rappresenta uno dei migliori modelli al mondo”.

Loreto Gesualdo, Ordinario di Nefrologia ha lavorato presso l’Università degli Studi di Foggia, dove ha ricoperto numerosi ruoli: componente del Nucleo di Valutazione Interna, Delegato alla Ricerca, Presidente del Distretto Tecnologico D.A.Re. e del Centro di Competenza Tecnologica Ce.R.T.A., Direttore del Centro Ricerche Bioagromed, Direttore del Dipartimento Interaziendale per l’Assistenza in Nefrologia-Dian).

È il Coordinatore Regionale Trapianti d’Organo ed è tra i top italian Scientist, macroarea Clinical Sciences, con un H-index di 60 e circa 16mial citazioni. Ha ricoperto già il ruolo di Presidente della Società Italiana di Nefrologia.