Tutolo, Angiola e i Fratelli d'Italia con Telesforo: dito puntato contro la Regione sui 6 milioni delle liste d'attesa

Il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Nunzio Angiola e il consigliere regionale Antonio Tutolo, si schierano contro la Regione e indirettamente al fianco di Telesforo, che evidentemente non ha accettato il trasferimento di 6 milioni dall'ospedale Irccs Casa Sollievo della Sofferenza al Miulli di Acquaviva delle Fonti e al Panico di Tricase, fondi vincolati all'abbattimento delle liste d'attesa.

Trasferimento, lo ricordiamo, pattuito dai tre enti ecclesiastici pugliesi dopo che l'Irccs di San Giovanni Rotondo aveva comunicato che non sarebbe riuscito ad utlizzarli. Nulla quaestio, se non fosse che in qualità di referente 'Sanità' di Confindustria, il patron di Universo Salute ha puntato il dito, senza però nominarlo, contro il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, sottoscrittore della delibera per aver, quel giorno, presieduto la Giunta.

Checché se ne dica, non si è trattato di scippo o di risorse dirottate, perché i fondi per l'abbattimento delle liste d'attesa, anche laddove non fossero vincolati agli enti ecclesiastici, non lo sarebbero nemmeno territorialmente.

Ciò nonostante, Antonio Tutolo, eletto nelle liste di Con Emiliano e ora nel Gruppo Misto, nel sostenere che in questo modo sia stata firmata la condanna a morte dei cittadini di Foggia, ha bollato la delibera come "scelta scellerata che influisce direttamente sulla vita e sulla morte dei cittadini della Capitanata".

Delibera che risale al 30 novembre dello scorso anno. Della serie, non è mai troppo tardi per alzare le barricate.

Tutolo ha però preso la palla al balzo per fare, più in generale, una serie di osservazioni circa la ripartizione di fondi, sostenendo di battersi da anni affinché la ripartizione del fondo sanitario regionale venga rivista con un principio di maggiore equità e in misura maggiore ai territori più penalizzati.

Il consigliere regionale di Lucera è pronto a scendere in piazza e a promuovere azioni eclatanti: "Gli ultimi dati indicano che ogni cittadino della Capitanata ha a disposizione un budget di 3,4 euro contro il cittadino di Bari ne ha quasi il triplo, 9,9 euro. Qui si sta decidendo sulla pelle delle persone. In Puglia, il diritto alla salute non può avere confini territoriali e nella provincia di Foggia non sono tollerabili ritardi nelle diagnosi con, in molti casi, rinuncia alle cure e una mobilità passiva che affossa le casse regionali. Si affronti la questione con senso di responsabilità e si abbia il coraggio di rivedere questa decisione che non fa bene a nessuno".

Tra gli oppositori c'è il consigliere comunale d'opposizione Nunzio Angiola: "O le previsioni di riparto dei fondi relative agli enti ecclesiastici sono infondate, nel senso che non rispecchiano la situazione effettiva delle liste di attesa, tanto da richiedere risorse aggiuntive (i 6 milioni non utilizzati da Casa Sollievo), oppure qui si ignora la precarissima situazione della provincia di Foggia che ha il tasso più alto di mobilità passiva e sconta liste d’attesa lunghissime”.

Il docente universitario sembra non voler sentir ragione: "A gran voce chiediamo che quelle somme che sono nostre e di nessun altro vengano riassegnate alla provincia di Foggia, anche finanziando contratti con strutture private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza. Si ponga subito rimedio a questo arbitrio”.

Il gruppo comunale di Fratelli d'Italia ha messo il carico da novanta, definendo, il trasferimento delle somme - deciso da Casa Sollievo e in accordo con gli altri due dei tre enti ecclesiastici pugliesi - con il termine scippo, perché, secondo i meloniani, "la divisione tra finanziamenti ad enti ecclesiastici e finanziamenti a case di cura private è una mera divisione organizzativa interna al bilancio regionale e non un obbligo invalicabile imposto dalla legge".

Non sarebbe ugualmente un dirottamento e uno scippo, atteso che non vi sarebbe stato nemmeno l'obbligo, da parte del dipartimento di Promozione e Salute della Regione Puglia, di destinare le risorse ad altri enti foggiani non ecclesiastici.