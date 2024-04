Senza stipendio e prossimi al licenziamento: il collasso delle Rsa 'San Raffaele' che bisogna scongiurare

Ben 130 lavoratori rischiano di tornare a casa dopo che la Sgas, società che gestisce le tre Rsa San Raffaele di Troia, San Nicandro Garganico e Campi Salentina, ha annunciato l'apertura della procedura di riduzione del personale, per cessazione di attività.

Martedì 23 aprile è stato convocato dal 'Comitato Monitoraggio Sistema Economico Produttivo ed Aree di Crisi', alle ore 10.00, un incontro presso la Sala Conferenze della Presidenza della Regione: "Accogliamo con favore la convocazione di questo tavolo in Regione, dove tutti gli attori in campo potranno dire la loro", commentano i sindaci di Troia e San Nicandro Garganico Leonardo Cavalieri e Matteo Vocale.

Ma pur apprezzando il tentativo di trovare una soluzione per scongiurare quello che per gli operatori e le proprie famiglie è un vero e proprio dramma, i due sindaci non lesinano critiche: "Il problema andava affrontato molti anni fa. Restiamo comunque quotidianamente in contatto con Asl e Regione Puglia. Abbiamo chiesto un tavolo urgente al Prefetto sul tema occupazionale, facendo eco ai sindacati che stanno facendo un grande lavoro in favore degli operatori di queste strutture, che di certo non lasceremo soli". "Non indulgeremo né sui servizi né sulle tutele dei diritti dei lavoratori", aggiungono Cavalieri e Vocale.

"Lo avevamo annunciato questo pericolo, qualcuno ci aveva chiamati allarmisti", è il commento di Antonio Berardi, consigliere comunale di San Nicandro Garganico, che promette battaglia: "Non resteremo a guardare".

Sul caso è intervenuta anche la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (Fials) che ha espresso preoccupazione per la situazione e chiesto all'azienda "di mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela dei dipendenti in questo delicato frangente".

In particolare, Fials chiede il pagamento immediato degli stipendi di marzo per i lavoratori coinvolti, per il quale era già stato proclamato lo stato di agitazione alla fine di marzo: "In un momento di grande difficoltà economica, come quello attuale, con scadenze di fitti, finanziamenti e mutui da onorare, la mancanza di stipendio rischia di aggravare ulteriormente la situazione di precarietà dei lavoratori e delle loro famiglie"