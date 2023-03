L'odissea per avere un letto antidecubito e il mancato ritiro dopo il decesso: "Marcisce nel nostro scantinato"

Nel 2021, alcuni mesi prima del decesso della madre avvenuto nel maggio dello stesso anno per una grave malattia, dopo varie segnalazioni-sollecitazioni, la figlia aveva chiesto e ottenuto dalla Asl Foggia un letto antidecubito, sebbene soltanto tre giorni prima che il cuore della donna smettesse di battere.

La settimana successiva al decesso, aveva informato la Asl Fg della morte di sua madre, aggiungendo che non avevano più necessità di trattenere il letto, peraltro nuovo di zecca in quanto, in quel momento, non ve ne erano altri a disposizione: “Ci hanno risposto che lo avrebbero ritirato di lì a poco, ma a tutt’oggi il letto marcisce nel nostro scantinato” spiega a Foggiatoday.

La signora Marianna precisa che non sarebbe un problema trattenerlo, “ma sappiamo bene cosa vuol dire attendere un ausilio che può migliorare il fine vita di una persona cara” puntualizza. "Mi dispiacerebbe davvero se altre persone dovessero riscontrare gli stessi problemi che abbiamo avuto noi per ottenerlo”.