"Siete un valore aggiunto". Neo mamma scrive alle ostetriche del policlinico Riuniti: "Ci lasciate un bellissimo ricordo"

Ha preso carta e penna e ha scritto una lettera indirizzata alle ostetriche della sala parto della Ginecologia e Ostetrica del policlinico Riuniti di Foggia, ringraziandole per il lavoro svolto ed esortandole a proseguire su questa strada

"Un grande ringraziamento allo staff di ostetriche della sala parto che con grande passione, amore, esperienza, professionalità ha svolto il proprio lavoro. Un lavoro molto importante nell’assistenza delle donne al parto che se svolto in maniera eccellente rimarrà per sempre un bellissimo ricordo in ogni mamma. Vi incoraggio perciò a continuare a svolgere con questa dedizione il vostro lavoro perché lasciate un segno del vostro operato in ognuna di noi, ma soprattutto siete un valore aggiunto in una sanità molto sofferente, che ha bisogno di personale che svolge con inclinazione il proprio lavoro".

La risposta delle ostretriche - emozionate per l'inaspettato pensiero - non si è fatta attendere: "Queste parole ci esortano a tenere duro e a continuare a svolgere in nostro lavoro come sempre, con passione e devozione, nonostante le difficoltà che noi sanitari dobbiamo fronteggiare in questo pesante momento storico. Da tutte le ostetriche, grazie di cuore”