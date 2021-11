Peschici, lavori urgenti al centro riabilitazione Padre Pio. La Fondazione: "Servizi non verranno interrotti"

La Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus smentisce categoricamente le voci insistenti che si rincorrono sul territorio del Gargano che darebbero per imminente l’interruzione dei servizi che la eroga a Peschici. "Come già chiarito con molti degli utenti interessati, il Comune ha assegnato alla Fondazione dei nuovi locali siti in via Solferino, perché l’immobile che attualmente ospita il centro, ha urgente necessità di essere ristrutturato. Il trasferimento, stante la disponibilità del Comune, avverrà al termine dei lavori di adeguamento della nuova sede e pertanto i servizi non verranno interrotti. La Fondazione, comunque, è sempre disponibile ad incontrare gli utenti e le famiglie per fornire ogni spiegazione utile a chiarire ulteriori dubbi e per condividerne percorso e motivazioni"