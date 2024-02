/ Via Grecia

Lavori di ristrutturazione al Poliambulatorio della 'Macchia Gialla': "Non si interrompano i servizi"

L'allarme del consigliere regionale Dell'Erba in merito alla paventata chiusura temporanea della struttura per gli interventi di ristrutturazione, che costringerebbe gli utenti ad andare all'ex Inam: "Mi auguro che i lavori li facciano in modo progressivo"