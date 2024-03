Lavori al Poliambulatorio di via Grecia, la Asl assicura: "Nessuna chiusura, ne ridimensionamenti delle attività"

Il poliambulatorio di via Grecia non chiuderà. Ad annunciarlo è il Direttore generale della Asl di Foggia Antonio Nigri che risponde alle notizie circolate ieri circa la paventata chiusura della struttura a causa dei lavori di ristrutturazione programmati. "Timori senza alcun fondamento", fa sapere la Asl.

Non è prevista alcuna chiusura né ci saranno ridimensionamenti delle attività. La sede sanitaria, anzi, sarà oggetto di lavori di riorganizzazione e riqualificazione che riguarderanno tutti i servizi sanitari della città di Foggia.

“La Direzione Strategica - spiega Antonio Nigri, Direttore Generale della ASL Foggia - è impegnata in una riorganizzazione di tutti i servizi sanitari, come previsto dal DM 77/2022, normativa che ridisegna funzioni e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale. Grazie ai fondi stanziati dal PNRR, si stanno realizzando presso i Poliambulatori di Piazza Libertà e di via Grecia le Case di Comunità. Non solo luogo fisico, ma anche modello organizzativo completamente nuovo. Un modello di intervento integrato e multidisciplinare finalizzato alla presa in carico del paziente e al benessere della collettività”.

La Casa della Comunità, quindi, si conferma modello organizzativo per l'assistenza di prossimità per la popolazione, luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale.

Proprio per condividere la traiettoria di riqualificazione in atto è previsto per la prossima settimana un incontro con la Presidente del Consiglio comunale di Foggia.