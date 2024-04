Ospedali di comunità, i fatti dicono che nessun cantiere è stato avviato: "Ne ero certo"

Come preannunciato, il consigliere regionale Napoleone Cera è stato nella sede della Asl Foggia per constatare lo stato dei lavori dei progetti finanziati dal Pnrr. La visita è stata finalizzata ad avere aggiornamenti sullo stato dei lavori per gli ospedali di comunità finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Cera, nei giorni scorsi, aveva denunciato il ritardo nella partenza dei lavori, che riguardano diverse strutture in tutta la provincia, per le quali è stato stanziato un finanziamento di 15,4 milioni di euro.

Si tratta di realizzazione di strutture nuove (come l'ospedale di comunità in via Protano a Foggia) e di rifunzionalizzazione di centri già esistenti. Alla denuncia di Cera ha fatto seguito una replica del dg della Asl Antonio Nigri, per il quale il cronoprogramma era stato rispettato.

Da qui la decisione di Cera di recarsi alla Asl: "Sono stato facile profeta, nonostante qualche replica smentita dai fatti: non c’è nessun cantiere già avviato nella provincia. Ho incontrato il direttore amministrativo e la direttrice sanitaria della Asl, che ringrazio per la collaborazione e per avermi fornito il cronoprogramma degli interventi che, ovviamente, monitorerò passo passo. Dunque, sono previste 34 strutture in Capitanata, ma attualmente sono 30 i progetti in fase di approvazione esecutiva. La Asl ritiene di poter avviare 10 cantieri entro giugno, che riguardano le strutture di Vieste, Vico del Gargano, Torremaggiore, Manfredonia, Cagnano Varano, Bovino, Peschici, Foggia, San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo e Rodi Garganico. Per gli altri 24 progetti, i cantieri potrebbero aprirsi per novembre/dicembre del 2024. Una road map che intendo seguire con scrupolosa attenzione perché i cittadini della provincia di Foggia aspettano e meritano un serio potenziamento del servizio socio-sanitario”.