Dipartimento di emergenza urgenza, i lavori non sono ancora conclusi: "Danneggiati i cittadini"

Conoscere i tempi necessari per il completamento dei lavori del Dipartimento di Emergenza Urgenza (DEU) degli Ospedali Riuniti di Foggia e sapere quando entrerà realmente in funzione. È quanto chiede la consigliera del M5S Rosa Barone in una nota inviata al direttore generale dell’azienda ospedaliera foggiana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La consegna delle opere afferenti al DEU - spiega Barone - e il completamento e del collaudo delle strutture era previsto per lo scorso 30 luglio. Nonostante le difficoltà dovute al Coronavirus la direzione generale si era impegnata a rispettare questa data, ma a distanza di quasi due mesi la struttura non risulta ancora completata e non è ancora stata comunicata la data di consegna dei lavori né la data in cui il DEU entrerà in funzione. Un ritardo che causa non pochi danni ai cittadini, per questo chiedo di conoscere il nuovo cronoprogramma previsto per la fine dei lavori e quando il DEU entrerà definitivamente in funzione. I cittadini non possono più aspettare”.