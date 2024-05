Lavarsi le mani: è importante per interrompere la catena di trasmissione dei germi

Ti lavi bene le mani? Lunedì 6 maggio, dalle 9 alle 13, all'ingresso del Deu, sarà disponibile il box educativo per testare l’efficacia della pratica per igienizzare le mani.

L'iniziativa, rivolta agli operatori sanitari, ai volontari e ai caregiver, è organizzata dalla direzione sanitaria del Policlinico Foggia, in occasione della Giornata mondiale per l'igiene delle mani che viene celebrata il 5 maggio sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il box permetterà di rilevare la corretta esecuzione del lavaggio. Sarà possibile partecipare a una 'Raccolta di idee' su slogan e messaggi di comunicazione su questo tema.

Le infezioni correlate all’assistenza (Ica) e la resistenza antimicrobica rappresentano uno dei maggiori problemi per la sanità pubblica a livello mondiale.

Influiscono in modo significativo sulla qualità e sulla sicurezza delle cure in ambito sanitario. Le mani possono trasportare germi da una persona all'altra o da una superficie a un'altra: lavarsi regolarmente è essenziale per interrompere la catena di trasmissione.

In questo modo possiamo limitare la diffusione dei microrganismi multi resistenti all’interno delle strutture sanitarie e contribuire a salvare molte vite umane.

Dice il direttore sanitario, Leonardo Miscio: "L’Oms considera le infezioni correlate all'assistenza tra gli eventi avversi più frequenti durante l’erogazione di prestazioni sanitarie. L'impatto clinico ed economico è rilevante e porta a un aumento di costi diretti e indiretti, dovuti a un prolungamento della durata della degenza, a un incremento della disabilità a lungo termine e della mortalità".

Il tema della campagna di quest’anno, 'Costruire conoscenza', pone al centro un interrogativo: chiede di riflettere sul perché sia ancora tanto importante diffondere informazioni sul tema dell’igiene delle mani.

È essenziale agire sulla consapevolezza degli operatori sanitari rispetto al loro ruolo centrale per costruire una cultura della sicurezza in cui l'igiene delle mani sia prioritaria.

È fondamentale anche il coinvolgimento dei pazienti, degli accompagnatori e dei visitatori, per la piena e corretta adesione a questa insostituibile pratica assistenziale.