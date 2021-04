"Situazione contagi ancora preoccupante". Slitta a maggio la riapertura del pronto soccorso di Lucera

La comunicazione della direzione del Policlinico Riuniti di Foggia: "Abbiamo posticipato al 3 maggio la riapertura, inizialmente prevista per aprile, considerando tale data come più confacente alla previsione di contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19"

Ufficiale: slitta al 3 maggio la riapertura del pronto soccorso del 'Lastaria' a Lucera. Questo a causa dell'andamento - ancora preoccupante - dei contagi da Coronavirus (proprio nella cittadina federiciana si registra, allo stato, una situazione ad alto rischio).

Ad annunciare la nuova data della riapertura è lo stesso sindaco, Giuseppe Pitta, che rende noto il 'carteggio' tra il Policlinico Riuniti e il Comune di Lucera. "Com'è noto - si legge nella comunicazione odierna della direzione strategia del 'Riuniti' - l'ospedale Lastaria di Lucera rappresenta un presidio fondamentale e strategico, sul quale è stato compiuto un investimento rilevante, dal punto di vista logistico e sanitario. In quest'ottica nei mesi scorsi siamo stati costretti a disporre In temporanea chiusura, con ricadute significative sulle necessità della popolazione", si legge.

"Tuttavia èc stata una decisione necessaria per adeguare il pronto soccorso del Lastaria alla complessa fase epidemiologica che stiamo attraversando, che proprio a Lucera sta vivendo un momento di particolare gravità. In quest'ottica abbiamo ritenuto fondamentale adeguare dal punto di infrastrutturale il nosocomio, realizzando percorsi sicuri che permettano al pronto soccorso di funzionare e fornire risposte efficaci ai bisogni della nostra comunità".

"Il tutto in una logica di efficienza, sviluppo e crescita dell'offerta sanitaria, in una virtuosa collaborazione tra il Policlinico Riuniti c le istituzioni, che opportunamente avevano sollecitato la riapertura del Pronto Soccorso. Abbiamo posticipato al 3 maggio la riapertura del Pronto Soccorso, inizialmente prevista per aprile, considerando tale data come più confacente alla previsione di contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19", conclude.