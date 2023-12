"Laboratori di radiologia in gravi condizioni", la denuncia: "Macchinari rotti e spenti, Asl e Regione intervengano"

È la denuncia che il consigliere regionale Napoleone Cera: "Bisogna mettere in campo un piano di manutenzione e rinnovamento delle apparecchiature di radiologia per garantire la continuità e l'efficienza dei servizi offerti. In ballo c'è la salute, la vitta dei cittadini"