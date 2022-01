Al via le prenotazioni per 'La notte è giovane': nel Foggiano apertura straordinaria in sette hub

Anche la Asl di Foggia aderisce all'iniziativa regionale 'La notte è giovane', l'iniziativa promossa dalla Regione Puglia dedicata alla vaccinazione dei pugliesi di 12-19 anni dalle ore 20 alle 24 nei principali hub pugliesi.

Il programma di definito dalla direzione generale della Asl prevede l'apertura straordinaria, con accesso su prenotazione, di 7 hub della provincia nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 gennaio.

Nello specifico, le somministrazioni si terranno il 14 gennaio presso gli hub di Lucera (via Trento) e Manfredonia (via Canne), il 15 gennaio all'Ente Fiera di Foggia e negli hub di San Severo (via De Palma), Cerignola (Pala Tatarella), Vico del Gargano (Palestra di via Di Vagno) e San Nicandro Garganico (via Matteo del Campo).

Continuano senza sosta, intanto, le attività di somministrazione negli hub e ad opera dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie.

Ad oggi sono 1.177.460 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale anti Covid. Sono 242.571 le dosi somministrate dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 4.577 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 225.552 persone. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 5.310 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.