Pericolo intossicazione da funghi. La dott.ssa Lepore (Centro Antiveleni Foggia): "Non consideratevi esperti e non fidatevi dei consigli dell'amico"

La dott.ssa Anna Lepore del Centro Antiveleni di Foggia, riferimento principale di tutto il Sud Italia, mette in guardia i raccoglitori di funghi dal pericolo intossicazione. I casi non mancano ma da qualche anno, per fortuna, grazie anche alle campagne di prevenzione e sensibilizzazione, sono in diminuzione. “Non bisogna considerarsi esperti nella raccolta di funghi e fidarsi dei consigli dell’amico. Non mangiateli se prima non vengono controllati prima dai micologi, c’è un servizio gratuito dell’Asl di Foggia. Il controllo micologico è importante per non confondere le specie”