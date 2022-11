18enne con sindrome di down riacquista la vista: l'eccezionale intervento chirurgico eseguito dal dottor Fanelli

Eccezionale intervento di chirurgia specialistica oculistica eseguito a Roma, dall'equipe del dott. Roberto Fanelli, con la partecipazione e supervisione del prof. Augusto Pocobelli, direttore responsabile della Banca degli occhi di Roma.

Grazie alla chirurgia è stato possibile restituire la vista ad una ragazza 18enne, con sindrome di Down. “Ilaria si presentava affetta da una Tisi bulbare per un occhio e da una grave degenerazione corneale complicata da una cataratta totale intumescente e glaucoma per l'altro occhio”, spiegano i chirurghi. “L’importanza di questo intervento è nella certezza che anche in condizioni così gravi il binomio Scienza e Tecnologia può fare tanto”.

Oltre alla tecnica chirurgica e al tipo di patologia, la grande difficoltà si è presentata nel reperire la cornea donatrice, arrivata da Lucca. Ilaria, supportata da genitori fantastici e tenaci, è un esempio di coraggio nella ricerca del recupero di ciò che la natura le ha tolto. "La storia di Ilaria - dice il dott. Fanelli - deve spronare ad una più massiccia e diffusa donazione degli organi che possono dare luce e speranza a chi soffre”.