Neonata colpita da grave patologia: operata d'urgenza a Foggia, l'intervento è riuscito

Una voluminosa ernia diagrammatica sinistra ha colpito una neonata dal peso di 3,380 grammi e indice di Apgar 8 e 9, nata in un ospedale della provincia di Bari al termine di gestazione da parto spontaneo. Per questo motivo è stato allertato il Servizio di Trasporto ed Emergenza Neonatale del Policlinico di Foggia per il trasferimento della piccola, dovuto inizialmente a uno stress respiratorio.

Le condizioni della neonata sono peggiorate durante il trasporto. Intubata dalla dott.ssa Annalisa Fracchiolla della Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico e trasferita nel reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva diretto dal dott. Gianfranco Maffei, le è stata riscontrata la grave patologia cheper, ovvero una incompleta formazione del diaframma che porta al dislocamento dei visceri addominali nell’emitorace sinistro.

Condotta in sala operatoria, l’intervento è stato eseguito dai colleghi della Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Pediatrica, diretta dalla Dott.ssa Maria Nobili, dott. Francesco Canale, dott.ssa Vittoria Campanella e dott.ssa Cosetta Maggipinto, coadiuvati dagli anestesisti dott.ssa Antonella Cotoia e dott. Francesco Pagano della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, diretta dalla Prof.ssa Gilda Cinella e dal neonatologo Dr. Gianfranco Maffei.

All'uscita dalla sala operatoria, dopo appena tre ore, la neonata si presentava in buone condizioni, sia pure assistita da un punto di vista ventilatorio e farmacologico. Dopo soli quattro giorni dall’intervento la piccola si alimenta e respira autonomamente.