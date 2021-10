Tutti medici obiettori, interruzioni volontarie di gravidanza sospese al 'Riuniti' ma Dattoli precisa: "Già assunti ginecologici in convenzione"

"Dopo una settimana di stop logistico, è stato ripristinato il servizio per le interruzioni volontarie di gravidanza al Policlinico Riuniti. Si è trattato di uno stop momentaneo, derivante dalla necessità di riorganizzare il servizio dopo che il ginecologo che aveva recentemente retto il servizio si è dichiarato obiettore di coscienza".

Lo dichiara a FoggiaToday il direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, rispondendo alle sollecitazioni provenienti da associazioni, utenti e professionisti del settore. "Quella settimana di pausa è servita, sostanzialmente, a riorganizzare il tutto: abbiamo dovuto contrattualizzare un medico in convenzione, mentre altri due, non obiettori, firmeranno il contratto la prossima settimana, subito dopo il ponte festivo".

"In questo modo - continua - abbiamo ripristinato l'assetto, potenziandolo con altre due unità. SI tratta di medici a contratto, non obiettori, assunti a 36 ore settimanali", aggiunge. "Abbiamo cercato di limitare, per quanto possibile, i disagi. Nel 2020 sono state 365 le richieste per Ivg, provenienti da donne di tutta la provincia, calcolate sulla media di una seduta a settimana. Sono più o meno gli stessi numeri del 2019: non ci sono state, quindi, variazioni, ritardi o diminuzioni di sorta conseguenti alla pandemia", conclude.