Interruzione di gravidanza: polemiche sulla proposta di far ascoltare il battito del cuore del bimbo in grembo

Anche Manfredonia si è accodata alla lista di comuni italiani dove fino al 7 novembre sarà possibile raccogliere le firme per il progetto di legge di iniziativa popolare ‘Un cuore che batte’, annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio scorso.

La proposta prevede l'introduzione nell'art. 14 della Legge n.194 del 22 maggio 1978 del comma 1-bis che recita: "Il medico che effettua la visita che precede l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso". Insomma, un po’ quello che è successo in Ungheria e in alcuni Stati americani. Il Italia, per presentare la proposta in Parlamento, serviranno 50mila firme.

Falliti i tentativi di abrogarla, o quelli locali di “comprare” la prosecuzione della gravidanza, oggi si tenta la carta della “crescita della consapevolezza” da parte della donna affinchè “possa decidere più liberamente e più consapevolmente se ricorrere o no all’aborto” rendendosi conto che “ciò che ha nel grembo non è un grumo di cellule, ma una persona umana” come affermano i suoi sostenitori. I promotori, invece, sono quattordici fra associazioni e comitati più o meno noti: ‘Associazione Pro vita & Famiglia’, ‘Comitato Verità e Vita’, ‘Federvita Piemonte’, ‘Movimento Con Cristo per la Vita’, ‘Associazione Opera Padre Gabriele’, ‘Associazione Ora et Labora in Difesa della Vita’, ‘Movimento Militia Christi’, ‘Generazione Voglio Vivere’, ‘Movimento nazionale Rete dei Patrioti’, ‘Tradizione Famiglia Proprietà -TFP’, ‘Tele Maria - la Voce Cattolica’, ‘Associazione Crociata Cattolica per la Regalità di Gesù Cristo’, ‘Himmel Associazione’, ‘Croce Reale Rinnovamento nella Tradizione’.

La proposta – neanche a dirlo – ha scatenato le reazioni più disparate e innescato un acceso dibattito fra i sostenitori e i detrattori. Fra questi ultimi vi è anche la testata ‘Avvenire’ che con un articolo a firma di Giuseppe Anzani afferma che “le spine della maternità difficile non stanno nel figlio, ma nelle difficoltà vissute come soverchianti il dolore di perderlo” e che “l’aiuto alla vita è intervenire sulle difficoltà, soccorrere, risolvere”, mentre “chi pensa di lasciare intatto il carico di spine e di confidare nel ricarico del dolore non aiuta la vita”.

Tanti anche i commenti al post che il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice ha pubblicato sulla sua pagina Fb per informare i concittadini della possibilità di firmare presso la segreteria del Municipio (dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, muniti di documento d'identità valido).

C’è chi scrive che “ostacolare la scelta di interruzione volontaria di gravidanza, non è un’idea felice”, e chi al contrario la ritiene “una iniziativa più che giusta perché nessuno ha il diritto di uccidere un’altra vita anche se la porta dentro di sé”. E c’è anche chi si interroga sulle implicazioni che una simile pratica avrebbe sulla mente di una madre “che già sta soffrendo per la decisione che sta prendendo”.

Dal canto suo, il primo cittadino sipontino, consapevole del vespaio che la questione avrebbe sollevato, ha tenuto a precisare che “non si tratta di una iniziativa locale” (sono tantissime le città italiane dove è possibile firmare) e che “promuovere attraverso la comunicazione istituzionale uno strumento democratico di raccolta firme previsto dalla Legge come in questo caso, non significa essere a favore o contro l’aborto”.